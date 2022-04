BP Aktie News: BP verteuert sich am Freitagnachmittag

Die BP-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:22 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 4,67 EUR. In der Spitze legte die BP-Aktie bis auf 4,67 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,65 EUR. Bisher wurden heute 479.939 BP-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,00 EUR erreichte der Titel am 11.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,59 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.07.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 45,07 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,82 GBP je BP-Aktie an.

BP ließ sich am 08.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,13 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 52.238,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36.492,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 43,15 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2022 dürfte BP am 03.05.2022 vorlegen. Die Q1 2023-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 02.05.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,844 USD fest.

