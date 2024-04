BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zieht am Montagnachmittag an

So bewegt sich BP

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BP. Das Papier von BP konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 5,27 GBP.

Um 15:53 Uhr wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 5,27 GBP nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BP-Aktie bisher bei 5,28 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 5,25 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 7.773.722 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,62 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 6,78 Prozent wieder erreichen. Am 23.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,41 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,22 Prozent.

BP-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,220 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,303 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,23 GBP je BP-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte BP am 06.02.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BP ein EPS von 0,26 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat BP im vergangenen Quartal 52,14 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 24,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BP 69,26 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,814 USD je Aktie aus.

