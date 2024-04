BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gewinnt am Vormittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 5,26 GBP.

Um 09:07 Uhr ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 5,26 GBP. Die BP-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,27 GBP aus. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 5,25 GBP. Bisher wurden via London 364.126 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,62 GBP) erklomm das Papier am 19.10.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.01.2024 bei 4,41 GBP. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 19,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für BP-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,220 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,303 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,23 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 06.02.2024. In Sachen EPS wurden 0,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BP 0,26 USD je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 52,14 Mrd. USD, gegenüber 69,26 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 24,71 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte BP am 07.05.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 06.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2024 0,814 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

