BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Montagnachmittag mit Aufschlag

Im London-Handel gewannen die BP-Papiere um 17:35 Uhr 0,4 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die BP-Aktie bei 4,80 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,78 GBP. Zuletzt wurden via London 19.908.672 BP-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.02.2023 bei 5,71 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,63 Prozent. Bei 3,59 GBP erreichte der Anteilsschein am 15.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 24,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,48 GBP.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte BP am 02.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 USD gegenüber 0,32 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 56.182,00 USD im Vergleich zu 49.258,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 01.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von BP veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 30.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,993 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

