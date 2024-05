BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktie im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 4,88 GBP zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 4,88 GBP. In der Spitze gewann die BP-Aktie bis auf 4,95 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,89 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.904.517 BP-Aktien.

Am 19.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,62 GBP. 15,12 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 4,41 GBP fiel das Papier am 23.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten BP-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,220 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,305 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,37 GBP je BP-Aktie aus.

BP gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 USD gegenüber 0,38 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat BP 38,55 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 46,24 Mrd. USD umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 05.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,778 USD je BP-Aktie belaufen.

