BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Vormittag gestärkt

Die Aktie von BP gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 4,93 GBP nach oben.

Um 09:07 Uhr stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 4,93 GBP. Bei 4,93 GBP erreichte die BP-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,89 GBP. Zuletzt wechselten 876.124 BP-Aktien den Besitzer.

Am 19.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,62 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 14,10 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.01.2024 bei 4,41 GBP. Abschläge von 10,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,220 USD an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,305 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,37 GBP für die BP-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 07.05.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 USD, nach 0,38 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 38,55 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 16,63 Prozent verringert.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2024 0,778 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

