BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP steigt am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 4,57 GBP.

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 4,57 GBP. Die BP-Aktie legte bis auf 4,58 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,57 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.205.806 BP-Aktien umgesetzt.

Am 11.02.2023 markierte das Papier bei 5,71 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,75 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,59 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 27,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,45 GBP aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte BP am 02.05.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,28 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BP 0,32 USD je Aktie verdient. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 56.182,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 49.258,00 USD erwirtschaftet worden waren.

BP wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 01.08.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 30.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von BP.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,988 USD in den Büchern stehen haben wird.

