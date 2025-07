BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP stabilisiert sich am Dienstagvormittag

So bewegt sich BP

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von BP. Bei der BP-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 4,07 GBP.

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der BP-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 4,07 GBP. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 4,08 GBP. Im Tief verlor die BP-Aktie bis auf 4,06 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,07 GBP. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 401.563 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,71 GBP erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 15,85 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,29 GBP am 10.04.2025. Abschläge von 19,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten BP-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,240 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,329 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 4,28 GBP für die BP-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 29.04.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig standen 37,25 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 38,55 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Am 05.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 04.08.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,423 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 3 Jahren abgeworfen

BP-Aktie stabil: BP ernennt Albert Manifold zum Nachfolger von Chairman Lund

Erste Schätzungen: BP präsentiert Quartalsergebnisse