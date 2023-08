BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP legt am Vormittag zu

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von BP. Im London-Handel gewannen die BP-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,9 Prozent auf 4,85 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BP-Aktie bisher bei 4,85 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,80 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 877.320 BP-Aktien umgesetzt.

Am 11.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,71 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 17,75 Prozent zulegen. Bei 4,21 GBP erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,10 GBP.

BP ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,44 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 48.538,00 USD – das entspricht einem Minus von 28,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67.866,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 31.10.2023 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 29.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,887 USD je Aktie in den BP-Büchern.

