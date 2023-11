BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verbilligt sich am Vormittag

BP im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 4,73 GBP ab.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 4,73 GBP. Zwischenzeitlich weitete die BP-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,71 GBP aus. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,71 GBP. Zuletzt wechselten 383.789 BP-Aktien den Besitzer.

Am 11.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,71 GBP an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 20,51 Prozent zulegen. Bei 4,47 GBP erreichte der Anteilsschein am 01.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 5,53 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,30 GBP an.

BP ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,19 USD gegenüber 0,43 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,17 Prozent auf 53.269,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 55.011,00 USD gelegen.

Die BP-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.02.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,751 USD fest.

