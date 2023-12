BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP wird am Mittag ausgebremst

Kursverlauf

Die Aktie von BP gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BP-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 4,63 GBP abwärts.

Die BP-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 4,63 GBP abwärts. Der Kurs der BP-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,60 GBP nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,65 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 1.375.060 BP-Aktien umgesetzt.

Am 11.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,71 GBP an. Mit einem Zuwachs von 23,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,47 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 3,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 6,27 GBP.

BP ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,19 USD. Im letzten Jahr hatte BP einen Gewinn von 0,43 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,17 Prozent auf 53.269,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte BP 55.011,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.02.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 11.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,833 USD je BP-Aktie.

