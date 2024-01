BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktienentwicklung

Die Aktie von BP zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 4,67 GBP zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 4,67 GBP. In der Spitze legte die BP-Aktie bis auf 4,71 GBP zu. Mit einem Wert von 4,66 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via London 9.058.127 BP-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,71 GBP. Dieser Kurs wurde am 11.02.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 18,14 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 23.01.2024 auf bis zu 4,41 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 5,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 6,20 GBP.

Am 31.10.2023 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,19 USD. Im letzten Jahr hatte BP einen Gewinn von 0,43 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 53.269,00 USD im Vergleich zu 55.011,00 USD im Vorjahresquartal.

BP wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 vorlegen. Am 11.02.2025 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,798 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

