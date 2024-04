BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP reagiert am Dienstagmittag positiv

Kursentwicklung

Die Aktie von BP gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 5,26 GBP zu.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 5,26 GBP zu. Das bisherige Tageshoch markierte die BP-Aktie bei 5,28 GBP. Bei 5,26 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.876.789 BP-Aktien umgesetzt.

Am 19.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,62 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,96 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.01.2024 (4,41 GBP). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 16,08 Prozent Luft nach unten.

BP-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,303 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,23 GBP.

BP gewährte am 06.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 USD, nach 0,26 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 24,71 Prozent auf 52,14 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69,26 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von BP rechnen Experten am 06.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,814 USD je BP-Aktie belaufen.

