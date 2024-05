BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der BP-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 4,86 GBP.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 4,86 GBP. Die BP-Aktie sank bis auf 4,84 GBP. Bei 4,85 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.667.528 BP-Aktien umgesetzt.

Bei 5,62 GBP markierte der Titel am 19.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,80 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,41 GBP am 23.01.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 10,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,220 USD an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,305 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 6,37 GBP.

BP ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BP 0,38 USD je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 38,55 Mrd. USD, gegenüber 46,24 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,63 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte BP am 30.07.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 05.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,778 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

