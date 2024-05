BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die BP-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 4,85 GBP.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der London-Sitzung 0,9 Prozent auf 4,85 GBP. Das Tagestief markierte die BP-Aktie bei 4,84 GBP. Bei 4,85 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via London 494.191 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 5,62 GBP erreichte der Titel am 19.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,03 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 23.01.2024 Kursverluste bis auf 4,41 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 8,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem BP seine Aktionäre 2023 mit 0,220 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,305 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,37 GBP.

Am 07.05.2024 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 38,55 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 46,24 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2024 0,778 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

BP will Tesla Supercharger-Standorte in den USA kaufen

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Abschläge

Handel in Europa: STOXX 50 fällt zurück