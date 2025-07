BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken BP am Vormittag ins Plus

Blick auf BP-Kurs

Die Aktie von BP gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 4,10 GBP nach oben.

Das Papier von BP konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,1 Prozent auf 4,10 GBP. Die BP-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,10 GBP aus. Bei 4,10 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via London 687.329 BP-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,71 GBP) erklomm das Papier am 13.02.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,87 Prozent hinzugewinnen. Bei 3,29 GBP fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 19,72 Prozent Luft nach unten.

BP-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,329 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4,28 GBP.

Am 29.04.2025 hat BP die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,11 GBP in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 37,25 Mrd. GBP im Vergleich zu 38,55 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte BP am 05.08.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,423 USD je Aktie in den BP-Büchern.

