BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von BP gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 5,29 GBP ab.

Die BP-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 5,29 GBP abwärts. Die BP-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,27 GBP ab. Bei 5,29 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via London 2.604.832 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.02.2023 markierte das Papier bei 5,71 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 7,20 Prozent niedriger. Am 01.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,47 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 6,27 GBP angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 01.08.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 USD, nach 0,44 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 48.538,00 USD – das entspricht einem Minus von 28,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67.866,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2023 terminiert.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,911 USD je Aktie.

