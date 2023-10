BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Montagnachmittag mit Verlusten

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 5,24 GBP abwärts.

Das Papier von BP gab in der London-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 5,24 GBP abwärts. Die BP-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,24 GBP ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,29 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 8.120.235 BP-Aktien.

Am 11.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,71 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 8,87 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,47 GBP am 01.06.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 6,27 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 01.08.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BP ein EPS von 0,44 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 48.538,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 28,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 67.866,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte BP am 31.10.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2023 0,911 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

