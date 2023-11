BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BP. Das Papier von BP konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 3,0 Prozent auf 4,86 GBP.

Das Papier von BP konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 3,0 Prozent auf 4,86 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die BP-Aktie bei 4,90 GBP. Bei 4,76 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 6.001.097 Stück.

Am 11.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,71 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 01.06.2023 auf bis zu 4,47 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 8,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,29 GBP je BP-Aktie an.

Am 31.10.2023 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,19 USD. Im letzten Jahr hatte BP einen Gewinn von 0,43 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 53.269,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 55.011,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte BP am 06.02.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,840 USD fest.

