BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittwochmittag stärker

BP im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von BP. Im London-Handel gewannen die BP-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 4,70 GBP zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BP-Aktie bisher bei 4,72 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,71 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.402.967 BP-Aktien.

Am 11.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,71 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 21,34 Prozent wieder erreichen. Bei 4,41 GBP fiel das Papier am 23.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,18 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,20 GBP je BP-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 31.10.2023. Das EPS belief sich auf 0,19 USD gegenüber 0,43 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 53.269,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 55.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte BP am 06.02.2024 vorlegen. Am 11.02.2025 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,798 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Zuversicht in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Aufwind

STOXX 50-Handel aktuell: So entwickelt sich der STOXX 50 am Dienstagnachmittag

Freundlicher Handel: STOXX 50-Börsianer greifen zu