BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,8 Prozent auf 4,65 GBP ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die BP-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 4,65 GBP. Der Kurs der BP-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,65 GBP nach. Bei 4,71 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im London-Handel wechselten bis jetzt 10.614.179 BP-Aktien den Besitzer.

Am 11.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,71 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,66 Prozent hinzugewinnen. Am 23.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,41 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,20 GBP je BP-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 31.10.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,43 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 53.269,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 55.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.02.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 11.02.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2023 0,798 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

