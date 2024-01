BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im London-Handel bei 4,69 GBP.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:07 Uhr die BP-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 4,69 GBP. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 4,72 GBP. Im Tief verlor die BP-Aktie bis auf 4,69 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,71 GBP. Zuletzt wechselten via London 487.026 BP-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.02.2023 bei 5,71 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,60 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 4,41 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.01.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 5,98 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,20 GBP für die BP-Aktie aus.

Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,19 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BP noch ein Gewinn pro Aktie von 0,43 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 55.011,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 53.269,00 USD.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte BP am 06.02.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 11.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,798 USD je BP-Aktie.

