BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP fällt am Vormittag

Die Aktie von BP gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 4,34 GBP ab.

Um 09:07 Uhr rutschte die BP-Aktie in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 4,34 GBP ab. Die BP-Aktie sank bis auf 4,33 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,34 GBP. Zuletzt wechselten 750.015 BP-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,41 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.04.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,65 GBP ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 15,89 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten BP-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,240 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,326 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 5,27 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 11.02.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 GBP je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BP ebenfalls 0,02 GBP je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 35,70 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,03 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Am 29.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von BP veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von BP rechnen Experten am 05.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,554 USD im Jahr 2025 aus.

