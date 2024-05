BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gewinnt am Freitagmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von BP gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 4,86 GBP.

Um 11:48 Uhr stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 4,86 GBP. Bei 4,87 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den London-Handel startete das Papier bei 4,85 GBP. Bisher wurden heute 3.957.543 BP-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.10.2023 bei 5,62 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,61 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.01.2024 bei 4,41 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für BP-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,220 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,305 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,37 GBP.

BP ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 38,55 Mrd. USD – eine Minderung von 16,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 46,24 Mrd. USD eingefahren.

Die BP-Bilanz für Q2 2024 wird am 30.07.2024 erwartet. BP dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,778 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

