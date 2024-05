BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Freitagnachmittag gesucht

Blick auf BP-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BP. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 4,88 GBP zu.

Um 15:52 Uhr stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 4,88 GBP. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,89 GBP an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,85 GBP. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 8.911.146 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,62 GBP erreichte der Titel am 19.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,17 Prozent hinzugewinnen. Am 23.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,41 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,220 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,305 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,37 GBP je BP-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte BP am 07.05.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,11 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 38,55 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 16,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 46,24 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,778 USD je Aktie belaufen.

