BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tritt am Freitagvormittag auf der Stelle

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie kam im London-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 4,86 GBP.

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 09:06 Uhr bei 4,86 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,86 GBP an. Der Kurs der BP-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,85 GBP nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,85 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 534.182 BP-Aktien umgesetzt.

Bei 5,62 GBP erreichte der Titel am 19.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,77 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.01.2024 Kursverluste bis auf 4,41 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,220 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,305 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 6,37 GBP.

Am 07.05.2024 hat BP die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 38,55 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 46,24 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 30.07.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 05.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,778 USD fest.

