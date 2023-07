BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Montagmittag im Plus

Kurs der BP

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BP. Das Papier von BP konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 4,77 GBP.

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:49 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 4,77 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die BP-Aktie bei 4,82 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,80 GBP. Zuletzt wechselten 1.711.910 BP-Aktien den Besitzer.

Bei 5,71 GBP erreichte der Titel am 11.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,55 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.07.2022 bei 3,86 GBP. Mit einem Kursverlust von 19,08 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 6,18 GBP.

BP ließ sich am 02.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,32 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat BP 56.182,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 49.258,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von BP wird am 01.08.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 29.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,942 USD je Aktie belaufen.

