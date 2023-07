BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BP. Zuletzt konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,2 Prozent auf 4,81 GBP.

Im London-Handel gewannen die BP-Papiere um 15:53 Uhr 1,2 Prozent. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,82 GBP an. Bei 4,80 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 4.513.427 BP-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,71 GBP) erklomm das Papier am 11.02.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,58 Prozent hinzugewinnen. Am 30.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,86 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,18 GBP.

Am 02.05.2023 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 USD gegenüber 0,32 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat BP im vergangenen Quartal 56.182,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BP 49.258,00 USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte BP am 01.08.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 29.10.2024.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,942 USD je Aktie.

