BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP macht am Montagvormittag Boden gut

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von BP. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 4,80 GBP zu.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der London-Sitzung 1,0 Prozent auf 4,80 GBP zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BP-Aktie bisher bei 4,82 GBP. Bei 4,80 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten via London 312.606 BP-Aktien den Besitzer.

Am 11.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,71 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 15,86 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,86 GBP am 30.07.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,18 GBP an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 02.05.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,28 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BP 0,32 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,06 Prozent auf 56.182,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 49.258,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte BP am 01.08.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,942 USD je Aktie belaufen.

