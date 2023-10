BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag mit Verlusten

So bewegt sich BP

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 4,0 Prozent im Minus bei 5,06 GBP.

Die BP-Aktie gab im London-Handel um 11:49 Uhr um 4,0 Prozent auf 5,06 GBP nach. Die größten Abgaben verzeichnete die BP-Aktie bis auf 4,98 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 5,05 GBP. Bisher wurden heute 10.922.264 BP-Aktien gehandelt.

Am 11.02.2023 markierte das Papier bei 5,71 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 11,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.06.2023 bei 4,47 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 11,55 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,27 GBP an.

Am 01.08.2023 hat BP die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,44 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 28,48 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 48.538,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 67.866,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.10.2023 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,909 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Das sind die 30 größten Unternehmen der Welt

Ausblick: BP verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 legt letztendlich zu