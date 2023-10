BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP fällt am Vormittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 4,1 Prozent auf 5,05 GBP nach.

Um 09:06 Uhr rutschte die BP-Aktie in der London-Sitzung um 4,1 Prozent auf 5,05 GBP ab. Die BP-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,03 GBP nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,05 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 2.181.915 BP-Aktien den Besitzer.

Bei 5,71 GBP markierte der Titel am 11.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.06.2023 bei 4,47 GBP. Mit einem Kursverlust von 11,48 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,27 GBP an.

Am 01.08.2023 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,44 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 48.538,00 USD – das entspricht einem Minus von 28,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67.866,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 31.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,909 USD fest.

