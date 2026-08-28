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Expertenprognosen

BP-Aktie: Was Analysten von BP erwarten

BP-Aktie: Was Analysten von BP erwarten

So schätzten Experten die BP-Aktie im letzten Monat ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
6.11 EUR 0.07 EUR 1.23 %
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Die BP-Aktie wurde im August 2026 von 7 Analysten analysiert.

4 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 3 Experten raten, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 6,043 GBP, was einem erwarteten Anstieg von 0,90 GBP zum aktuellen LSE-Stand der BP-Aktie von 5,145 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.5,20 GBP1,0725.08.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)6,05 GBP17,5918.08.2026
UBS AG6,75 GBP31,2005.08.2026
Goldman Sachs Group Inc.6,60 GBP28,2805.08.2026
JP Morgan Chase & Co.5,50 GBP6,9004.08.2026
RBC Capital Markets7,00 GBP36,0504.08.2026
Jefferies & Company Inc.5,20 GBP1,0703.08.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
25.08.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
18.08.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.26 BP Buy UBS AG
05.08.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.08.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.

Information

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