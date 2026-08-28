BP-Aktie: Was Analysten von BP erwarten
So schätzten Experten die BP-Aktie im letzten Monat ein.
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Die BP-Aktie wurde im August 2026 von 7 Analysten analysiert.
4 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 3 Experten raten, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 6,043 GBP, was einem erwarteten Anstieg von 0,90 GBP zum aktuellen LSE-Stand der BP-Aktie von 5,145 GBP entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|5,20 GBP
|1,07
|25.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|6,05 GBP
|17,59
|18.08.2026
|UBS AG
|6,75 GBP
|31,20
|05.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|6,60 GBP
|28,28
|05.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|5,50 GBP
|6,90
|04.08.2026
|RBC Capital Markets
|7,00 GBP
|36,05
|04.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|5,20 GBP
|1,07
|03.08.2026
Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
|Analyst
|25.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|BP Buy
|UBS AG
|05.08.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.