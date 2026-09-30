BP-Aktie: Was Analysten von BP erwarten
Die aktuellen Einstufungen der Experten zur BP-Aktie im Überblick.
Werte in diesem Artikel
8 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu BP veröffentlicht.
6 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von BP mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 6,506 GBP fest. Dies entspricht einem Anstieg von 1,01 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von BP in Höhe von 5,494 GBP.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|6,75 GBP
|22,86
|28.09.2026
|RBC Capital Markets
|7,00 GBP
|27,41
|24.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|6,75 GBP
|22,86
|23.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|5,20 GBP
|-5,35
|14.09.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|7,00 GBP
|27,41
|11.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|5,50 GBP
|0,11
|08.09.2026
|Barclays Capital
|6,85 GBP
|24,68
|04.09.2026
|RBC Capital Markets
|7,00 GBP
|27,41
|04.09.2026
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf BP
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com