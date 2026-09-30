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Analystenprognosen

BP-Aktie: Was Analysten von BP erwarten

BP-Aktie: Was Analysten von BP erwarten

Die aktuellen Einstufungen der Experten zur BP-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
6.47 EUR 0.05 EUR 0.73 %
Charts | News | Analysen

8 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu BP veröffentlicht.

6 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von BP mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 6,506 GBP fest. Dies entspricht einem Anstieg von 1,01 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von BP in Höhe von 5,494 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG6,75 GBP22,8628.09.2026
RBC Capital Markets7,00 GBP27,4124.09.2026
JP Morgan Chase & Co.6,75 GBP22,8623.09.2026
Jefferies & Company Inc.5,20 GBP-5,3514.09.2026
Goldman Sachs Group Inc.7,00 GBP27,4111.09.2026
JP Morgan Chase & Co.5,50 GBP0,1108.09.2026
Barclays Capital6,85 GBP24,6804.09.2026
RBC Capital Markets7,00 GBP27,4104.09.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
28.09.26 BP Buy UBS AG
24.09.26 BP Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
11.09.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.

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