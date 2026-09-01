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BP macht aus Interimslösung Dauerposition: Ian Tyler wird Verwaltungsratschef

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BP plc (British Petrol)
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LONDON (dpa-AFX) - Der britische BP-Konzern hat den bisher nur vorübergehend als Interims-Chef eingesetzten Lenker seines Verwaltungsrats nun dauerhaft bestellt. Ian Tyler solle ab sofort die Funktion des Verwaltungsratchefs übernehmen, teilte der Öl- und Gasmulti am Mittwoch mit. Vorangegangen sei eine intensive Suche, bei der sowohl interne als auch externe Kandidaten für den Posten in Augenschein genommen worden seien, hieß es vom Konzern weiter. Die Aktie zog vorbörslich an.

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Tyler ist derzeit Vorstandsvorsitzender beim irischen Baumaterialienhersteller Crafton Group. Bei BP saß er bereits seit April 2025 als externer Direktor ohne operative Funktionen im Konzernvorstand, bevor er den Job als Interims-Verwaltungsratschef im Mai dieses Jahres übernahm.

Zuvor hatte BP seinen bisherigen Verwaltungsratschef Albert Manifold wegen rechtlicher Vorwürfe mit sofortiger Wirkung vor die Tür gesetzt. Als Grund nannte das Unternehmen seinerzeit "schwerwiegende Bedenken" gegenüber dem Manager in Bezug auf wichtige Standards zur guten Unternehmensführung (Governance), Aufsicht und Verhalten. Manifolds abrupter Abgang schloss sich an eine ganze Reihe von Wechseln in der Führungsetage des Konzerns an./tav/stk

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DatumRatingAnalyst
25.08.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
18.08.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.26 BP Buy UBS AG
05.08.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.08.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.

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