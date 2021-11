BP und Aker erwägen Verkauf eines Teils ihrer Aker-BP-Anteile

Von Anthony O. Goriainoff

LONDON (Dow Jones)--Der Energieriese BP und die norwegische Holding Aker trennen sich möglicherweise von einem Teil ihrer Anteile an dem norwegischen Öl- und Gasunternehmen Aker BP. BP und Aker halten derzeit rund 30 bzw. 40 Prozent an Aker BP, und ziehen den Verkauf von Aktien in Erwägung, die rund 5 Prozent der Aker-BP-Aktien entsprechen. Dies soll im Rahmen eines beschleunigten Bookbuild-Verfahrens geschehen. BP möchte Aktien verkaufen, die etwa 2,1 Prozent der ausstehenden Aktien von Aker BP entsprechen. Bei der Aker ASA würde es sich um etwa 2,9 Prozent handeln.

"Wenn der Verkauf abgeschlossen ist, wird sich der Streubesitz von Aker BP von 30 auf 35 Prozent erhöhen", so BP. Der britische Energiekonzern will mit diesem Verkaufserlös bis 2025 Veräußerungen und andere Erlöse in Höhe von 25 Milliarden US-Dollar realisieren. BP hatte bereits Anfang des Monats erklärt, in diesem Jahr mit Veräußerungen und anderen Erlösen in Höhe von 6 bis 7 Milliarden Dollar zu rechnen.

"Diese Transaktion wird BP in die Lage versetzen, einen Teil des beträchtlichen Wertes zu realisieren, den Aker BP bereits generiert hat, und gleichzeitig dem anhaltenden Erfolg des Unternehmens und der Wertschöpfung für die Aktionäre verpflichtet bleiben. Im Einklang mit unserer langjährigen Erfahrung im aktiven Portfolio-Mmanagement werden diese Veräußerungserlöse die Bilanz von BP weiter stärken und unsere laufende Rückkaufverpflichtung unterstützen", sagte BP-CEO Bernard Looney.

