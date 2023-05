BP verdient weniger, aber übertrifft Erwartungen

Aktien in diesem Artikel BP 5,78 EUR

-5,31% Charts

News

Analysen

Von Joe Hoppe

LONDON (Dow Jones)--Der britische Ölkonzern BP hat im ersten Quartal 2023 zwar deutlich weniger verdient als vor einem Jahr, die Analystenerwartungen aber dennoch übertroffen. Die zentrale Ergebniskennziffer - der bereinigte Gewinn auf Basis von Wiederbeschaffungskosten - ging von Januar bis März auf 4,96 Milliarden US-Dollar von 6,25 Milliarden vor Jahresfrist zurück, wie BP mitteilte. Analysten hatten dem Öl-Multi im Konsens jedoch lediglich 4,27 Milliarden Dollar zugetraut.

BP kündigte darüber hinaus ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 1,75 Milliarden Dollar an, das vor Bekanntgabe der Zweitquartalsergebnisse starten soll. BP will nach eigenen Angaben unverändert 60 Prozent des diesjährigen Cashflow-Überschusses für Aktienrückkäufe verwenden. Auf Basis der aktuellen Ölpreisprognosen rechnet das Unternehmen mit Rückkäufen in Höhe von rund 4 Milliarden Dollar pro Jahr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/smh

(END) Dow Jones Newswires

May 02, 2023 03:27 ET (07:27 GMT)