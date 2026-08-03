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Brände bei Athen: Industriepark der Stadt Megara evakuiert

ATHEN (dpa-AFX) - Wegen der anhaltenden Waldbrände hat der griechische Zivilschutz die Evakuierung des Industrieparks der Stadt Megara angeordnet. Die Menschen, die sich dort aufhalten, sollen sich nach Megara selbst begeben, hieß es in einem Post auf der Plattform X.

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Die Stadt mit ihren rund 36.000 Einwohnern liegt 45 Kilometer westlich von Athen an der Autobahn Olympia Odos, die zur Halbinsel Peloponnes führt. Obwohl in der Region Hunderte Feuerwehrkräfte und zahlreiche Löschflugzeuge im Einsatz sind, ist es bisher nicht gelungen, die Brände unter Kontrolle zu bringen. Vor der Anordnung zur Räumung des Industrieparks waren bereits drei weitere kleinere Ortschaften evakuiert worden./axa/DP/stw