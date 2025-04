BrainChip Aktie News: BrainChip tendiert am Nachmittag tiefer

Notierung im Blick

Die Aktie von BrainChip gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BrainChip-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,9 Prozent bei 0,119 EUR.

Der BrainChip-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 16:06 Uhr verlor das Papier 3,9 Prozent auf 0,119 EUR. Der Kurs der BrainChip-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,117 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,120 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 63.758 BrainChip-Aktien.

Am 02.01.2025 markierte das Papier bei 0,275 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 129,983 Prozent Plus fehlen der BrainChip-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,090 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,623 Prozent.

Am 02.09.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte BrainChip möglicherweise am 01.09.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net