BrainChip Aktie News: BrainChip mit herben Abschlägen am Dienstagmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BrainChip. Der BrainChip-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 9,1 Prozent auf 0,112 EUR.

Um 11:43 Uhr ging es für die BrainChip-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 9,1 Prozent auf 0,112 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BrainChip-Aktie bis auf 0,112 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,112 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 649 BrainChip-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,283 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 153,309 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,093 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,816 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.09.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 01.09.2026.

Redaktion finanzen.net