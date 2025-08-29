BrainChip Aktie News: BrainChip am Nachmittag fester
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BrainChip. Im BMN-Handel gewannen die BrainChip-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Um 15:43 Uhr ging es für das BrainChip-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 0,114 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BrainChip-Aktie bei 0,117 EUR. Bei 0,111 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Zuletzt wechselten 125.933 BrainChip-Aktien den Besitzer.
Bei 0,283 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 148,421 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,083 EUR am 07.04.2025. Mit Abgaben von 27,105 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Am 02.09.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von BrainChip veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von BrainChip rechnen Experten am 03.03.2027.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf BrainChip
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BrainChip
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu BrainChip Holdings Ltd
Analysen zu BrainChip Holdings Ltd
Keine Analysen gefunden.