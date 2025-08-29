BrainChip Aktie News: BrainChip gewinnt am Vormittag an Fahrt

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 0,114 EUR.

Die BrainChip-Aktie notierte im BMN-Handel um 09:13 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 0,114 EUR. Die BrainChip-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,115 EUR. Mit einem Wert von 0,111 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.174 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,283 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 148,421 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,083 EUR. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 27,105 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 02.09.2025 erwartet. Am 03.03.2027 wird BrainChip schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net