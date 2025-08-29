DAX23.994 +0,4%ESt505.364 +0,2%Top 10 Crypto15,26 +1,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.645 +0,1%Euro1,1728 +0,3%Öl68,14 ±0,0%Gold3.470 +0,7%
Aktienkurs aktuell

BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittag gefragt

01.09.25 12:05 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittag gefragt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BrainChip. Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach oben. Im BMN-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 0,114 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,12 EUR 0,01 EUR 5,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:43 Uhr ging es für das BrainChip-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 0,114 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BrainChip-Aktie bei 0,115 EUR. Bei 0,111 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Zuletzt wechselten via BMN 21.028 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,283 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BrainChip-Aktie somit 59,746 Prozent niedriger. Bei 0,083 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,105 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 02.09.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von BrainChip veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können BrainChip-Anleger Experten zufolge am 03.03.2027 werfen.

Redaktion finanzen.net

