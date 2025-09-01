DAX23.800 -1,0%ESt505.340 -0,5%Top 10 Crypto15,53 +1,8%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.623 +1,6%Euro1,1641 -0,6%Öl68,75 +0,9%Gold3.478 ±0,0%
Aktie im Blick

BrainChip Aktie News: BrainChip reagiert am Dienstagvormittag positiv

02.09.25 09:25 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip reagiert am Dienstagvormittag positiv

Die Aktie von BrainChip gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BrainChip zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 3,1 Prozent auf 0,117 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR -0,01 EUR -4,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:12 Uhr wies die BrainChip-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 0,117 EUR nach oben. In der Spitze legte die BrainChip-Aktie bis auf 0,117 EUR zu. Mit einem Wert von 0,114 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BrainChip-Aktien beläuft sich auf 28.118 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,275 EUR. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 57,247 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 04.04.2025 auf bis zu 0,085 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BrainChip-Aktie 27,598 Prozent sinken.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der BrainChip-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

Redaktion finanzen.net

