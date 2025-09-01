BrainChip Aktie News: BrainChip reagiert am Dienstagvormittag positiv

Aktie im Blick

Die Aktie von BrainChip gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BrainChip zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 3,1 Prozent auf 0,117 EUR.

Um 09:12 Uhr wies die BrainChip-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 0,117 EUR nach oben. In der Spitze legte die BrainChip-Aktie bis auf 0,117 EUR zu. Mit einem Wert von 0,114 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BrainChip-Aktien beläuft sich auf 28.118 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,275 EUR. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 57,247 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 04.04.2025 auf bis zu 0,085 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BrainChip-Aktie 27,598 Prozent sinken.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der BrainChip-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

