BrainChip Aktie News: BrainChip verliert am Vormittag

BrainChip im Fokus

Die Aktie von BrainChip gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BrainChip-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 3,9 Prozent auf 0,110 EUR.

Die BrainChip-Aktie wies um 09:21 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 0,110 EUR abwärts. Bei 0,110 EUR markierte die BrainChip-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 0,115 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BrainChip-Aktien beläuft sich auf 106.347 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,275 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 148,957 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 04.04.2025 Kursverluste bis auf 0,085 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,937 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,008 USD je BrainChip-Aktie belaufen.

