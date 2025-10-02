DAX24.301 +0,8%Est505.635 +1,0%MSCI World4.328 +0,1%Top 10 Crypto16,34 +0,2%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.862 -0,1%Euro1,1742 +0,1%Öl65,35 -0,1%Gold3.867 ±0,0%
BrainChip Aktie News: BrainChip verliert am Vormittag

02.10.25 09:29 Uhr
Die Aktie von BrainChip gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BrainChip-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 3,9 Prozent auf 0,110 EUR.

Die BrainChip-Aktie wies um 09:21 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 0,110 EUR abwärts. Bei 0,110 EUR markierte die BrainChip-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 0,115 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BrainChip-Aktien beläuft sich auf 106.347 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,275 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 148,957 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 04.04.2025 Kursverluste bis auf 0,085 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,937 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,008 USD je BrainChip-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

