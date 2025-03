BrainChip Aktie News: BrainChip am Montagvormittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BrainChip. Zuletzt fiel die BrainChip-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 0,130 EUR ab.

Die BrainChip-Aktie musste um 09:00 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 0,130 EUR. In der Spitze büßte die BrainChip-Aktie bis auf 0,126 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,127 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 175.165 BrainChip-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,275 EUR. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 111,556 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 0,090 EUR fiel das Papier am 06.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,663 Prozent.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte BrainChip am 02.09.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können BrainChip-Anleger Experten zufolge am 04.03.2026 werfen.

Redaktion finanzen.net