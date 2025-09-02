DAX23.633 +0,6%ESt505.337 +0,9%Top 10 Crypto15,66 -1,1%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.193 -0,4%Euro1,1658 +0,1%Öl68,92 -0,2%Gold3.541 +0,2%
So entwickelt sich BrainChip

BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittwochvormittag freundlich

03.09.25 09:24 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittwochvormittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von BrainChip. Das Papier von BrainChip konnte zuletzt klettern und stieg im BMN-Handel um 2,7 Prozent auf 0,113 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR 0,00 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:13 Uhr sprang die BrainChip-Aktie im BMN-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 0,113 EUR zu. Bei 0,113 EUR erreichte die BrainChip-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,112 EUR.

Bei einem Wert von 0,283 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.01.2025). Mit einem Zuwachs von 150,619 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,083 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,460 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von BrainChip.

Redaktion finanzen.net

