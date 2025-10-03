BrainChip Aktie News: BrainChip am Freitagnachmittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BrainChip zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die BrainChip-Aktie zuletzt im Tradegate-Handel bei 0,115 EUR.

Die BrainChip-Aktie zeigte sich um 15:46 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,115 EUR an der Tafel. Im Tageshoch stieg die BrainChip-Aktie bis auf 0,115 EUR. Die BrainChip-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,113 EUR nach. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,115 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 37.506 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,275 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 138,990 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 04.04.2025 auf bis zu 0,085 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 35,176 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.03.2027.

Laut Analysten dürfte BrainChip im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net