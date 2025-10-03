DAX24.348 -0,3%Est505.645 ±-0,0%MSCI World4.348 +0,5%Top 10 Crypto16,59 +0,8%Nas22.868 +0,1%Bitcoin102.453 -0,4%Euro1,1739 +0,2%Öl64,70 +0,6%Gold3.877 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- US-Börsen höher -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- Investoren wollen Billionen-Vergütung für Tesla-CEO Musk stoppen -- Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Roche im Fokus
Top News
Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: Warum die Rally an den US-Börsen noch bis Jahresende andauern dürfte Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: Warum die Rally an den US-Börsen noch bis Jahresende andauern dürfte
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Aktienkurs im Fokus

BrainChip Aktie News: BrainChip am Freitagnachmittag nahe Vortagesschluss

03.10.25 16:10 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip am Freitagnachmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von BrainChip zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die BrainChip-Aktie zuletzt im Tradegate-Handel bei 0,115 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,12 EUR 0,01 EUR 4,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BrainChip-Aktie zeigte sich um 15:46 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,115 EUR an der Tafel. Im Tageshoch stieg die BrainChip-Aktie bis auf 0,115 EUR. Die BrainChip-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,113 EUR nach. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,115 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 37.506 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,275 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 138,990 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 04.04.2025 auf bis zu 0,085 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 35,176 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.03.2027.

Laut Analysten dürfte BrainChip im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BrainChip

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BrainChip

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Nachrichten zu BrainChip Holdings Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung