Aktienkurs im Fokus

BrainChip Aktie News: BrainChip kommt am Vormittag kaum vom Fleck

03.10.25 09:27 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von BrainChip. Mit einem Wert von 0,114 EUR bewegte sich die BrainChip-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR -0,00 EUR -0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BrainChip-Aktie wies um 09:13 Uhr kaum Veränderungen aus. Im BMN-Handel notierte das Papier bei 0,114 EUR. Die BrainChip-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,114 EUR an. In der Spitze büßte die BrainChip-Aktie bis auf 0,114 EUR ein. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,114 EUR.

Am 02.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,283 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 148,421 Prozent über dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,083 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,105 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BrainChip wird am 04.03.2026 gerechnet. Am 03.03.2027 wird BrainChip schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net

