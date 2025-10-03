BrainChip Aktie News: BrainChip kommt am Vormittag kaum vom Fleck
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von BrainChip. Mit einem Wert von 0,114 EUR bewegte sich die BrainChip-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Die BrainChip-Aktie wies um 09:13 Uhr kaum Veränderungen aus. Im BMN-Handel notierte das Papier bei 0,114 EUR. Die BrainChip-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,114 EUR an. In der Spitze büßte die BrainChip-Aktie bis auf 0,114 EUR ein. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,114 EUR.
Am 02.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,283 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 148,421 Prozent über dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,083 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,105 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BrainChip wird am 04.03.2026 gerechnet. Am 03.03.2027 wird BrainChip schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,008 USD je BrainChip-Aktie.
