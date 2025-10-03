BrainChip Aktie News: BrainChip kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von BrainChip. Mit einem Wert von 0,114 EUR bewegte sich die BrainChip-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die BrainChip-Aktie wies um 09:13 Uhr kaum Veränderungen aus. Im BMN-Handel notierte das Papier bei 0,114 EUR. Die BrainChip-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,114 EUR an. In der Spitze büßte die BrainChip-Aktie bis auf 0,114 EUR ein. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,114 EUR.

Am 02.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,283 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 148,421 Prozent über dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,083 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,105 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BrainChip wird am 04.03.2026 gerechnet. Am 03.03.2027 wird BrainChip schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,008 USD je BrainChip-Aktie.

