BrainChip Aktie News: BrainChip am Montagmittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BrainChip gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die BrainChip-Aktie im BMN-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 0,113 EUR zu.

Um 11:43 Uhr sprang die BrainChip-Aktie im BMN-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 0,113 EUR zu. Die BrainChip-Aktie legte bis auf 0,115 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 0,113 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 37.471 BrainChip-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,283 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 150,619 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BrainChip-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,083 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 26,460 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 02.09.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von BrainChip veröffentlicht werden. BrainChip dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 01.09.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net