BrainChip Aktie News: BrainChip am Donnerstagnachmittag mit Kursfeuerwerk

04.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von BrainChip gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die BrainChip-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 7,0 Prozent auf 0,122 EUR zu.

Die BrainChip-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 15:47 Uhr in Grün und gewann 7,0 Prozent auf 0,122 EUR. Kurzfristig markierte die BrainChip-Aktie bei 0,125 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,118 EUR. Bisher wurden heute 438.564 BrainChip-Aktien gehandelt.

Am 02.01.2025 markierte das Papier bei 0,275 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 125,267 Prozent. Bei 0,085 EUR fiel das Papier am 04.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,271 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.

Redaktion finanzen.net

